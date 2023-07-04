Yozgat’ta hububat hasadının başlamasıyla birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Canbolat, TMO randevu sisteminin açıldığını söyledi.

Müdür Yusuf Canbolat tarafından yapılan bilgilendirmede, “Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde TMO alım randevu sistemi açılmış olup hububat alımına başlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

ALIM FİYATLARI

Hububat satış fiyatları ise TMO tarafından şu şekilde duyurulmuştu: “Kuruluşumuzca yayınlanan açıklama ile yeni sezonda üreticilerimizden aldığımız ürünlerin, alım fiyatının üzerine her türlü maliyet ilave edilmek suretiyle satış fiyatımızın tespit edileceği, sanayicilerimizin ve hububat ticareti ile iştigal eden sektörün bu hususu dikkate alarak ihtiyaçlarını hasat döneminde temin etmelerinin uygun olacağı duyurulmuştur. Hasat ve ürün arzının yoğun olduğu bu süreçte, üreticilerimiz ve sektörün bilgi sahibi olmalarını teminen, 2023 yılında hasat edilen ve önceki yıllardan devreden buğday ve arpa stoklarımız için 2023/24 satış sezonu başında uygulanacak satış fiyatlarımız; Makarnalık buğdayda 10 bin 200 lira/ton, ekmeklik buğdayda 9 bin 350 lira/ton, arpada 7 bin 725 lira/ton olarak belirlenmiştir.” Melike Aslı Arslan