MHRS'den randevu bulamayan hastalar, sistem yönlendirmesiyle aile hekimine başvurabiliyor. Ancak bu uygulama zorunlu değil, hasta isterse aile hekimine gitmeden de randevu bekleyebiliyor.

Önemli Adım Atıldı

Hastanelerde yaşanan randevu sorununu hafifletmek amacıyla Sağlık Bakanlığı önemli bir adım attı.

Yeni uygulamayla aile hekimlerine, hastanelerdeki randevuların yüzde 10'unu kullanabilme hakkı tanındı.

Hastane Yükü Azaltılmayı Amaçlanıyor

Böylece vatandaşların ilk adımda aile hekimine yönlendirilmesi hedefleniyor; hastanelerin yükünün azaltılması amaçlanıyor.

Uygulama kapsamında, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) randevu bulamayan hastalara bir uyarı ekranı çıkıyor.

Hastaya Kolaylık

Bu ekranda, hastanın kendi aile hekimi üzerinden randevu alabileceği hatırlatılıyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Özellikle cildiye, kulak burun boğaz (KBB) ve göz gibi bölümlerde randevu sıkıntısı yaşanıyor. MHRS’ye giren vatandaşlarımız eğer randevu bulamazsa sistem onlara bir uyarı ekranı çıkarıyor. Bu ekranda aile hekimine başvurarak randevu alabilecekleri bilgisi veriliyor.”

Ancak sistem bir zorunluluk içermiyor. Hastalar dilerse doğrudan hastaneden randevu beklemeye devam edebiliyor.

Demirkol ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bu bir sevk sistemi değil. Vatandaş aile hekimini tercih ederse bu hak devreye giriyor. Tercih etmezse sistem eskisi gibi işlemeye devam ediyor. Amaç, sadece vatandaşın aile hekimini hatırlamasını sağlamak.”

Bakanlık verilerine göre, aile hekimlerine tanımlanan bu kontenjanların her 10 randevusundan yalnızca 3’ü etkin şekilde kullanılıyor. Yetkililer, sistemin yaygınlaştırılmasıyla hem hasta yönlendirmesinin hem de sağlık hizmeti verimliliğinin artmasını bekliyor.