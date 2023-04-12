Düzenlenen iftar programına Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve yakınları katıldı.

Düzenlenen iftar programı ile şehit aileleri, gaziler ve aileleri ile bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

İftar programı öncesinde Çekerek Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, masaları ziyaret ederek yemeğe katılan şehitlerin aileleri, gaziler ve yakınları ile yakından ilgilendi.

Kaymakam Güzel, istek ve önerilerini dileyerek notlar aldı.

Güzel iftardan önce yaptığı konuşmada, “Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin yapmış oldukları fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayacağız. Bunun için de gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.

İftar programında oruçların açılmasının ardından şehitler için dualar edildi. Alpaslan Demir