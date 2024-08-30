Ramazan Tezgel’in kim olduğu ve hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Ramazan Tezgel kimidr? Ramazan Tezgel neden vefat etti? İşte detaylar…

Diyarbakır’ın tanınmış polis memurlarından Ramazan Tezgel’in ani vefatı, yakın çevresi ve kamuoyu tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Tezgel, görev nedeniyle Diyarbakır'dan İstanbul’a atanmıştı.

NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ramazan Tezgel’in ölümüne kalp krizi neden oldu. İstanbul’da görev yaptığı sırada aniden fenalaşan Tezgel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ölümü, ailesi ve meslektaşları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

CENAZE TÖRENİ AYRINTILARI

Ramazan Tezgel’in cenazesi, 30 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır Havalimanı'ndan alınarak memleketi Hani ilçesindeki Kuyular köyüne getirilecek. Cenaze töreni aynı gün saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Törene, Tezgel’in ailesi, arkadaşları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.