Türkiye'nin önde gelen dağıtımcı firmalarından Saat &Saat'in yönetim kurulu başkanı olan 48 yaşındaki Ramazan Kaya, geçen yıl satın aldığı Welder markası ile sektörünün en büyük fuarı olan Baselworld 2017'de ilk kez marka sahibi olarak dünya sahnesine çıktı.

Türkiye vitrini olan Saat&Saat'in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya'nın sektördeki ismi Saatlerin Efendisi olarak adlandırılıyor.

Türkiye genelinde 160 mağaza, 20 satış noktası ve 400 bayisiyle birlikte dünya markalarının da tanınıyor.

Yani bir başka deyişle hem kendi hayallerini hem de markanın yaratıcısı ve tasarımcısı olan Italo Fontana'nın hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Zamana hükmeden bu şirketin patronu olan Kaya, zamanla yarışan profesyonel bir yarışçı.

Ramazan Kaya’nın özel hayatına dair bir bilgiye ulaşılmamıştır.