Bakan Karaismailoğlu, yoğun bir mücadele verdiklerini ve hattın Ramazan Bayramı’ndan sonra açılması için çalıştıklarını belirtti.

Ankara-Yozgat arasındaki hattın ulaşıma açıldığını ancak Yozgat-Sivas arasındaki kısmın tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, hattın tamamlanmasıyla birlikte Ankara’dan Sivas’a ulaşım süresinin yaklaşık 2 saate düşeceğini vurguladı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bulunan T-15 Tüneli’nde yapılan açıklamalarda, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaşanan zorlukları da dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı liderliğinde her türlü zorluğun üstesinden gelebileceği bir güce sahip olduğunu ifade ederek, depremin sebep olduğu izleri hızla ortadan kaldırdıklarını söyledi. Ayrıca, afet bölgelerinin ihya edilmesi ve başlatılan projelerin planlamasının millete sunulması konularında da çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi hakkında detaylı bilgiler de veren Bakan Karaismailoğlu, bu hattın Edirne’den Kars’a uzanan doğu-batı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçası olacağını bildirdi. Projeyle, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinin de hızlı tren konforuyla tanışacağını ifade eden Karaismailoğlu, 1.4 milyon vatandaşın hızlı trenle seyahat imkanına kavuşacağını, Ankara-Sivas arasındaki mesafenin 603 kilometreden 400 kilometreye düşeceğini, seyahat süresinin ise 12 saatten 2 saate inebileceğini belirtti.

Projenin genelinde çok önemli mesafelerin kat edildiğini ve zor bir coğrafya üzerinde yapılan projede 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin bu proje ile birçok ilke imza attığını söyledi. Özellikle, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1676 kilometre ray serildiğini ve 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol uygulamasının gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılışını Ramazan Bayramı sonrasına ertelemek için yoğun bir mücadele verdiklerini de belirterek, Kayaş-Balışeyh arasındaki çalışmaların devam ettiğini, ancak Kayaş-Sivas arası altyapı işlerinin tamamlandığını ve üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarının son aşamaya geldiğini bildirdi.

Ankara-Yozgat arasındaki hattın ulaşıma açıldığını ancak Yozgat-Sivas arasındaki kısmın tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı’ndan sonra bu hattın da hizmete gireceğini belirtti. Haber Merkezi