İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, Şube Müdürleri Agah Ayhan ve Ahmet Karakaş,ile birlikte Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli idareci ve öğretmenler kahvaltıda bir araya geldi.

Merkezde yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar noktasında fikir alışverişi ve değerlendirmelerde bulunulan kahvaltı oldukça verimli geçti. Kahvaltı sonrası İş İnsanı Osman Gözan'a eğitime ve eğitimciye verdiği değerden dolayı teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, ziyareti sonlandırdı. Alpaslan Demir