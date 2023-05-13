2022-2023 sezonu U18 Türkiye Şampiyonası 2’nci kademe müsabakaları; birinci kademelerinde grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 takımlı Muş grup merkezinde 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında ve 6 takımlı Yalova, Denizli ve Çorum grup merkezinde ise 18-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında olmak üzere toplam 4 grup merkezinde oynanacak.

1’inci kademe grubunda Yozgat’ta mücadele ederek rakiplerini tek tek geçen Kayseri Atletikspor adını 2’nci kademeye yazdırdı.

Mavi beyazlılar 2’nci kademe grubunda Çorum grubunda Samsun Atakum Belediyespor, Samsun Büyükşehir Belediyespor, Ankara Sincan Belediyespor, Niğde Belediyespor ve 1461 Trabzon FK takımları ile mücadele edecek. İHA