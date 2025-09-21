Metin, Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra Erciyes Üniversitesinde siyaset felsefesi alanında yüksek lisans yaptı.
Felsefe grubu öğretmenliği yapan Metin, 2004 mahalli idareler seçiminde AK Parti'den İl Genel Meclis Üyesi seçildi ve İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüttü.
Spor Alanında Çalışmalar Yaptı
Çaykur Rizespor Kulübünde görev alarak spor alanında çalışmalar yürüten Metin, aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucu üyesi ve Denetleme Kurulu'nda üye olarak görev yapmaktadır.
Rize Belediye Başkanı Oldu
31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti Rize Belediye Başkan adayı oldu. Metin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
