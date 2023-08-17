Başkan Çınarer, “17 Ağustos 1999’da yaşanılan büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anıyorum” dedi.

Çınarer yaptığı açıklamada, “Ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan, geride unutulmaz bir acı ve yıkım bırakan 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya dolayısıyla, yeryüzündeki doğal afetler içerisinde can ve mal kaybı en yüksek olan deprem gerçeği ile ülke olarak iç içeyiz. Kısa süre önce peş peşe yaşadığımız depremler ve uzmanların beklenen büyük deprem uyarılarına rağmen ne yazıktır ki; eğitim, planlama ve yapılaşma anlamında yeterli duyarlılığın gösterildiğini söylememiz mümkün gözükmüyor. Herkesin kendi alanı içerisinde çalışacağı, gündeminde tutacağı bir ödev olan sorumluluklarımızı ve binlerce canımıza mal olan 17 Ağustos acı tecrübesini unutmamalıyız” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir