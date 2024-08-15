Hatay’ın önde gelen iş insanlarından Mahmut Narin’in oğlu olarak 1996 yılının Mart ayında dünyaya gelen Narin, futbolcu olarak başladığı kariyerine müzikle devam ediyor.

Ragıp Narin, 28 yaşında ve 1.83 cm boyunda, 80 kilogram ağırlığında. 19 Mart doğumlu olan Narin, Balık burcundandır.

FUTBOL KARİYERİ

Çocuk yaşlarından itibaren futbola ilgi duyan Ragıp Narin, amatör olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Kulübü’nde futbol hayatına adım attı. Başarıları sonucunda Hatayspor ve ardından Mersin İdmanyurdu kulüplerine transfer oldu. 2016 yılında Hatayspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Narin, yaşadığı sakatlık nedeniyle kariyerine son vererek futbolu bıraktı.

MÜZİK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerine son verdikten sonra müzikle ilgilenmeye başlayan Ragıp Narin, kısa sürede büyük başarılar elde etti. Çocukluk hayallerinden biri olan müzikle ilgili olarak "Gel Diyemem", "Mavi", "Mucize", "Menekşem", "Vur Beni", "Sevda Çiçeği", "Gecekondu", "Narin Narin" gibi albüm ve single çalışmalarına imza attı. 2019'un Haziran ayında yayımladığı "Sevda Çiçeği" adlı single’ı, YouTube’da yaklaşık 2 milyon izleyiciye ulaşarak büyük bir beğeni topladı. Bu şarkının klip çekimlerinde başarılı yönetmen Caner Erzincan’ın imzası bulunuyor ve çekimler Beykoz Kundura Fabrikası'nda gerçekleştirildi.

ÖZEL HAYATI

Ragıp Narin, özel hayatını medya ve kamuoyundan uzak tutmayı tercih ediyor. Bu konuda pek bilgi paylaşmayan Narin, basın mensuplarının özel hayatı ile ilgili sorularına da yanıt vermemektedir. Bu nedenle, hayatında biri olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.