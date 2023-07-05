Çekerek Rafting ve Su Sporları Parkurunda gençlere rafting eğitmeni Abdullah Eraslan tarafından eğitim de verildi. SORGED tarafından gençler bir yandan rafting heyecanını yaşarken bir yandan da raftingin nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitim aldılar.

Konu ile alakalı SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, açıklamada bulundu.

Başkan Uğuz, gençlerin takım ruhu, adrenalin, liderlik ve taktik gibi pek çok beceriyi bu etkinlikle kazandığını söyledi.

Başkan Uğuz açıklamasında, “Dünyada 2'nci Mükemmeliyet Merkezi olma özelliğine sahip olan Çekerek Rafting ve Su Sporları Parkurunda rafting yaptık. Rafting eğitmeni Abdullah Eraslan tarafından katılımcılara Bota nasıl oturulur, nasıl yüzülür, manevralar nasıl yapılır, botta nelere dikkat etmek gerekir, ip nasıl kullanılır, kürek nasıl tutulur ve kullanılır gibi konularında kısa bir eğitim verildi. Tecrübeli rehberler eşliğinde kürekler kullanarak, manevralar yapılarak, nehir yolları takip edilerek ve komutlar verilerek rafting turu tamamlandı. Tamamen doğal ortamda doğayla uyum içinde mücadele zevkini en yüksek düzeyde yaşayan gençler, takım ruhu, adrenalin, liderlik ve taktik gibi pek çok beceriyi de kazandı” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi