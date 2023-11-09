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Vatandaşları üzen bir haber geldi, çiğ süt fiyatlarına beklenen bir zam yapıldı. Önceden 12.5 TL olan çiğ sütün fiyatı şimdi 15 TL'ye yükseldi. Bu yüzde 20'lik fiyat artışı, marketlerin raflarına da yansımış durumda.

Bu süt fiyatlarındaki ani yükseliş, vatandaşları olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. 12.5 TL'den 15 TL'ye yükselen süt fiyatları, özellikle ekonomik olarak zor günlerden geçen tüketiciler için endişe kaynağı haline geldi.

Marketlerde, çiğ süt fiyatlarında daha büyük artışlar da gözlenmekte. Zincir marketlerde, süt fiyatları şu anda 25 TL'yi bulmaktadır. Özellikle Private Label markalı yüzde 3.1 yağlı 1 litrelik sütün fiyatı, 21.5 TL'den 24 TL'ye yükselmiştir.

Bu fiyat artışları, marketlerde süt fiyatlarının 24 TL ile 38 TL arasında değiştiği anlamına geliyor. Vatandaşlar, bu yeni fiyatlarla daha dikkatli alışveriş yapma ihtiyacı hissedebilirler.