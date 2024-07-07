MasterChef'in bu akşamki konuğu olan Rafet İnce Şef, Türkiye'nin önde gelen şeflerinden biridir. 1981 yılında Konya-Ereğli'de doğan Rafet İnce, kariyerine Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi'nde başlamıştır. Devlet bursuyla Le Cordon Bleu College of Culinary Arts'ta ve Toscan-Cascina'da F&B eğitimi almış ve staj yapmıştır. Şu anda Avrupa'nın önde gelen iş oteli olarak bilinen Wyndham Grand Kalamış Hotel'in executive chef'i olarak görev yapmaktadır.

Rafet Şef, uluslararası aşçılık yarışmalarında Türkiye'ye birçok madalya kazandırmıştır ve 2008'de IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı'nda Türkiye'ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandırmış tek Türk şef olmuştur. Ayrıca Türkiye Aşçılar Federasyonu'nun ilk resmi Aşçılar Milli Takımı'nın kurucusudur ve ulusal ve uluslararası firmalara danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Rafet İnce Şef, çeşitli ulusal TV kanallarında yemek programları yapmış, Chaîne des Rôtisseurs üyesidir ve BBC Good Food dergisinin Londra edisyonunda şef editörlüğü yapmaktadır. Ayrıca dünya gastronomi literatüründe önemli bir yere sahip olan "CHEF" kitabının yazarıdır ve 2017'de Gourmand World Cookbook Awards'da Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştır.