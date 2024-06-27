Beşiktaş, yeni sezon öncesinde yaptığı transfer atağıyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı kulüp, Portekizli yıldız futbolcu Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Silva'ya her sezon için 6 milyon euro garanti ücret ödenecek.

İstanbul'a iki gün önce gelen Silva, havalimanında yaptığı açıklamada, kendisini karşılayan taraftarlara teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı: "Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza bana olan güveni için çok teşekkür ederim. Taraftarlarımızla birlikte zaferler kazanmak için buradayım."

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, 31 yaşındaki hücum orta saha oyuncusu Silva ile 3+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalandı. Portekizli futbolcunun yıllık maaşı ise 6 milyon Euro olarak belirlendi.

RAFA SİLVA'NIN KARİYER PERFORMANSI

Son olarak Benfica forması giyen Silva, Portekiz Milli Takımı'nda da görev alıyor. Kariyeri boyunca Feirense, Sporting CP, Aves, Cruzeiro ve Benfica gibi takımlarda forma giyen Silva, toplamda 400'den fazla maçta 120'den fazla gol atmayı başardı.

TARAFTARLARLA İLK BULUŞMA

İstanbul'a geldikten sonra havaalanında kısa bir açıklama yapan Silva, "Taraftarlara kendisini karşıladıkları için teşekkür eden Portekizli futbolcu, "Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum, bana güvendi. Taraftarlarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım." dedi.