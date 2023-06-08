’En İyi Kadın Radyo Programcısı’ kategorisinde Hülya Aksu Düzgün, ’Ömür Boyu Başarı’ kategorisinde ise Ataullah Arvas ödüle layık görüldü.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve halk oylamasıyla radyocu ile sanatçıların belirlendiği ’Radyonun Yıldızları’nda ödüller sahipleri buldu. Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Esenler’in düzenlendiği ve 24 kategoride en iyilerin ödüllendirildiği törende TGRT FM’in sunucuları iki ödülün sahibi oldu. ’En İyi Kadın Radyo Programcısı’ kategorisinde Hülya Aksu Düzgün, ’Ömür Boyu Başarı’ kategorisinde ise Ataullah Arvas ödüle layık görüldü.

Deneyimli radyo sunucusu Ataullah Arvas, "Bu sene iki ödül kazandık. Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Radyo Esenler tarafından düzenlenen ve 24 kategoride en iyilerin ödüllendirildiği organizasyonda iki ödül kazandık. Halktan ve dinleyicilerin oylarıyla bu ödüllere layık görüldük. Bu ödülün en büyük özelliklerinden birisi halkın SMS oylarıyla ödüle layık görülmemiz. Ömür Boyu Başarı kategorisinde ödüle layık görüldüm" dedi.

‘En İyi Kadın Radyo Programcısı’ kategorisinde ödüle layık görülen radyo sunucusu Hülya Aksu Düzgün ise “Bizi çok mutlu eden bir ödül kazandık. Radyoculuk severek yapılması gereken bir meslek. Bizleri dinleyenler de bunu biliyor ki işini her sabah severek yapıyoruz. Gençlere şu tavsiyelerde bulunabilirim. Yayıncılık zor bir iş, her sabah yeniden başlamanız gerekir. Sizleri dinleyenleri anlamanız gerekiyor. İşinizi severek yapmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı. İHA