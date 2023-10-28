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Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "10. haftayı geride bıraktık ve hala deplasmanda gol yemedik. Bu nedenle takımımla çok gurur duyuyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan ve sahadan 1-0 galip ayrılan Göztepe’de Teknik Direktör Radomir Kokovic, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kokovic, takımıyla çok gurur duyduğunu belirterek, "Maçtan önce de çok zor bir karşılaşma olacağını belirtmiştim. Çünkü Keçiören çok mücadeleci ve iyi bir takım. Ayrıca sahalarında da çok iyi oynuyorlar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. 10. haftayı geride bıraktık ve hala deplasmanda gol yemedik. Bu nedenle takımımla çok gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.