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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltıdan attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Uzun süren sakatlık dönemi sona erdikten sonra görev almaya başlayan Ghezzal, bu maça kadar Süper Lig’de 5, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise 1 müsabakaya çıkmıştı. Tecrübeli oyuncu söz konusu maçlarda 261 dakika sahada kalarak 3 de asist yaptı.

İstanbulspor karşısında 11’de sahaya çıkan Rachid Ghezzal, 90 dakika sahada kaldı. (İHA)