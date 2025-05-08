Rol arkadaşı Rabia Soytürk'ün yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme gelen Topçu’nun hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Caner Topçu kimdir, hangi dizilerde rol aldı? İşte detaylar…

1997 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Caner Topçu, aslen Kastamonulu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra oyunculuğa olan ilgisini keşfetti. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen Topçu, Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi alarak profesyonel adımlar attı.

Tiyatro sahnelerinde “Beyaz Cehennem”, “Dikkat İnternet Var”, “Sarıkamış” ve “İnançtan Zafere” gibi önemli oyunlarda performans sergileyen Topçu, 2015 yılında “Bilinçsizler” adlı sinema filminde Recep karakteriyle ilk kez kamera karşısına geçti.

Oyunculuğu ile kısa sürede dikkat çeken genç yetenek, 2022 yılında Magazin Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen 26. Altın Objektif Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

DİZİ VE FİLM PROJELERİ

Caner Topçu’nun televizyon kariyeri, 2019 yılında Show TV’de yayınlanan “Nöbet” dizisinde başladı. Ardından TRT 1’in tarihi yapımı “Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı”nda İlyas Reis karakterine hayat verdi. Genç oyuncunun yıldızının parladığı yapımlardan biri ise 2022’de Star TV ekranlarında yayınlanan “Duy Beni” dizisinde canlandırdığı Kanat Günay rolü oldu.

2023 yılında Kanal D’de yayınlanan “Dönence” dizisinde Özgür karakteriyle izleyici karşısına çıkan Topçu, 2024 yılında “Şahane Hayatım”da Demir karakteri ve “Holding” dizisinde Kerem rolüyle kariyerini sürdürüyor.

DİJİTAL PLATFORM VE SİNEMA PROJELERİ

Caner Topçu’nun dijitaldeki ilk projesi 2021’de BluTV’de yayınlanan “Hiç” adlı yapım oldu. Sinema kariyerine ise 2015’te “Bilinçsizler” ile başlayan oyuncu, 2018’de “Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk” ve 2019’da “Evrensel Döngü 2: Zamansal Yolculuk” adlı yapımlarda Ömer Ali karakteriyle yer aldı. 2023 yapımı “Başka Türlü Aşk” filminde ise Cemil karakterini canlandırdı.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE YERİNİ ALDI

Son günlerde magazin dünyasında da adından söz ettiren Caner Topçu, rol arkadaşı Rabia Soytürk'ün verdiği bir röportajla gündeme geldi. Soytürk’ün "En kötü partneriniz kimdi?" sorusuna verdiği yanıt, dikkatleri ikilinin ilişkisine çevirdi. Açıklamalar sonrası gözler yeniden Topçu’ya çevrildi.