Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni yıldızı Rabia Birsen Göğercin, büyük bir başarı elde etti ve 1 milyon TL'yi kazandı. Ancak, bu başarıya ulaşmadan önce Rabia Birsen Göğercin'in hayatı, talihsiz bir kaza sonrası büyük bir değişime uğradı.

RABİA BİRSEN GÖĞERCİN KİMDİR?

Rabia Birsen Göğercin, 24 yaşında ve aslen Konyalı, ancak Ankara'da yaşamını sürdürüyor. Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olan Rabia, aynı zamanda izci olarak da aktif bir şekilde zamanını geçiriyor.

RABİA BİRSEN GÖĞERCİN'İN KOLUNA NE OLDU?

Ancak, Rabia Birsen Göğercin'in hayatı geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı sırasında beklenmedik bir olayla alt üst oldu. Bir kaza sonucu bir kolunu kaybetti. Bu talihsiz olayda, babasının kasap dükkanında çalışırken kolunu bir kıyma makinesine kaptırdı. Bu durum, Rabia Birsen Güvercin'in yaşamını kalıcı bir şekilde değiştirdi.

Ancak Rabia Birsen Göğercin, bu zorlu deneyimi özgüveni ve neşesiyle aşmayı başardı. Kendi sözleriyle, "Artık daha havalı bir kolum oldu" diyerek olaya pozitif bir bakış açısı getirdi. Talihsiz kazanın bir dalgınlık sonucu meydana geldiğini ve şimdi hayatına devam etmek için daha fazla motivasyona sahip olduğunu belirtti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER MİLYONLUK SORU NEDİR?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, Rabia Birsen Göğercin büyük bir başarı elde etti. Yarışmacı, 1 milyon lira'lık soruyu doğru cevaplayarak büyük ödülü kazandı. İşte o soru ve doğru cevap:

Soru: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

Şıklar: A: Ş B: V C: G D: H

Doğru Cevap: B: V

Rabia Birsen Güvercin, bu büyük başarıya ulaşarak Kim Milyoner Olmak İster tarihinde unutulmaz bir anıya imza attı. (Haber Merkezi)