14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ile Kayseri Milletvekili Adayı olduğunu belirten Başkan Çağan, ülkenin geleceğini şekillendirecek tarihi önemde bir seçimi daha geride bıraktıklarını ifade etti.

Seçim süreci boyunca kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Çağan, “Bizleri can-ı gönülden bağırlarına basan, mitingimize olağanüstü katılımda bulunan, sevgisi ve ilgisiyle seçim çalışmalarımıza büyük destek veren, evlatlarına sahip çıkan memleket sevdalısı Kayseri’nin yiğit insanları seçim süreci boyunca bizleri yalnız bırakmadı. Yılmadan, usanmadan azim, inanç ve kararlılıkla çalmadık kapı bırakmayan, gönüllere dokunan, kader birliği ettiğimiz başta Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’a, milletvekili adaylarımıza, kıymetli dava ve yol arkadaşlarıma bu süreçte yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ederim. Ayrıca memlekete hizmet davamızın yılmaz temsilcileri, dava şuuru ve memleket sevdası anlayışıyla partimizin sancaktarlığını yapan önceki dönem bakanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il ve ilçe teşkilatlarımızın ana kademesine, kadın ve gençlik kollarımıza ve mahalle başkanlarımıza çalışmaları, gayretleri ve mücadeleleri için çok teşekkür ediyorum. Yükümüz ağır, sorumluluklarımız büyük. Yolumuz uzun, davamız kutsal. Rabbim, beni sizlere ve kutlu davamıza mahcup etmesin. Sizlere hizmetkar kılsın. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık eylesin. Memleket aşkı ve hizmet sevdasıyla yeni hikayeler yazmak için haydi” dedi. Haber Merkezi