AKP iktidarı 'para pul olmuş' deyimini gerçek yaptı. Artık PTT'nin tek bir banknotla alınamayacak pulları var. PTT, 210 lira değerinde pul bastı. Bu pulu satın almak için en az iki banknota ihtiyaç var.

“Para Pul Oldu”

İktidarın ekonomi politikaları Türkiye'yi derin bir ekonomik krize sürüklerken dar gelirli de gittikçe uçurumun kıyısına yaklaşıyor.

Asgari ücretliye ara zam talebine kulaklarına tıkayan AKP iktidarı, yüksek kira ve enflasyonda insanların 22 bin lira ile geçinmesini bekliyor.

Ekonomideki olumsuz gidişat insanları bezdirmişken şok etkisi yapacak bir gerçek ortaya çıktı.

Yok Artık Denildi Oldu

Nefes'in haberine göre; 'para pul oldu' sözünün gerçek olduğu hatta artık bir pulun Türk lirasından daha değerli olduğu ortaya çıktı.

PTT, 210 lira değerinde pul bastı. Türk lirasının en büyük banknotu da 200 lira. PTT'nin bulunu almak için en az iki banknot gerekecek. 200 lira tedavüle ilk girdiğinde 134 ABD dolarına karşılık geliyordu, şimdi 5 dolar değerinde bile değil.