10 BİN PERSONEL İSTİHDAMI BEKLENİYOR!

PTT, 2024 yılı içerisinde 10 bin personel alımı yapmayı planlıyor. 2018 yılında 5 bin kişilik kontenjanla personel alımı gerçekleştiren PTT, bu yıl daha büyük bir alım için hazırlık yapıyor. Yeni açılan şubeler ve mevcut kadrolarda oluşan eksiklikler göz önünde bulundurularak yapılacak alımlarla, kurumun personel ihtiyacı karşılanacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ŞARTLAR

PTT, çeşitli pozisyonlarda personel alımı gerçekleştirecek. 2024 yılı içerisinde yapılması beklenen alımlarda şu kadrolar ön planda olacak:

Gişe ve Büro Görevlisi

Postacı

PTT Uzman Yardımcısı (Memur)

Mühendis

Avukat

Mimar

Tekniker

BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşımaları bekleniyor. Ayrıca, KPSS şartı da aranan kriterler arasında yer alacak. Adayların, lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekecek.

KONTENJANLARA GÖRE ÖZEL ŞARTLAR

PTT personel alımında, pozisyonlara göre bazı özel şartlar aranacak. Örneğin, PTT Uzman Yardımcısı pozisyonu için belirli fakültelerden mezun olma ve yabancı dil yeterliliği gibi ek şartlar bulunacak. Postacı pozisyonu için ise en az B sınıfı ve A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olma şartı aranacak.

SONUÇ OLARAK

2024 yılı içerisinde yapılacak olan PTT personel alımları için detaylar netleşmeye başladı. Adayların, PTT'nin resmi duyurularını takip ederek başvuru süreçlerini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.