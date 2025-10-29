Devlet destekli olarak yürütülen uygulama kapsamında, ekonomik zorluk yaşayan bireylere 10 bin TL’ye kadar nakdi yardım sağlanacak. Programın temel amacı, gelir seviyesi düşük hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkıda bulunmak ve sosyal refahın artırılmasına destek olmak.

PTT tarafından yürütülen sosyal yardım programı, özellikle geçim sıkıntısı çeken vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Yetkililer, bu destek ödemelerinin sadece maddi değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve sosyal adaletin güçlendirilmesi açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Yardım kapsamında, gıda, barınma, ısınma ve temel yaşam giderlerini karşılamakta zorlanan bireylere doğrudan maddi destek sağlanacak.

Kimler Başvurabilir?

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin sosyal güvencesinin bulunmaması ve gelir düzeyinin belirlenen sınırın altında olması şartı aranıyor.

Hane halkı gelir ortalaması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kriterlerine göre değerlendirilecek. Başvurular, hanedeki kişi sayısı, gelir düzeyi ve mevcut sosyal yardım durumu dikkate alınarak sonuçlandırılacak.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Başvurular yalnızca PTT şubeleri üzerinden kabul ediliyor. Vatandaşların başvuru sırasında şu belgeleri ibraz etmesi gerekiyor:

T.C. kimlik kartı

Gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu veya gelir belgesi)

Güncel ikametgah belgesi

Belgelerin eksiksiz teslim edilmesi, başvuru sürecinin daha hızlı sonuçlanmasını sağlıyor. Yetkililer, vatandaşların yanlış bilgi veya eksik evrakla başvuru yapmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

Ödemeler Nasıl Yapılacak?

Uygun görülen başvuruların ardından, 10 bin TL’ye kadar olan destek ödemeleri tek seferde veya taksitli olarak yapılabilecek.

Yardım tutarları doğrudan PTT hesaplarına veya talep eden vatandaşların kendi banka hesaplarına aktarılacak. Böylece uzun bekleme süreçleri ortadan kaldırılarak, vatandaşların yardımlara kısa sürede ulaşması sağlanacak.

Yoğun İlgi: PTT Şubelerinde Hareketlilik

Ekim ayı başı itibarıyla başlayan başvuru sürecinde, PTT şubelerinde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda vatandaş, kimlik ve gelir belgeleriyle başvuru yapmak üzere şubelere gitti.

PTT yetkilileri, yardımların adil bir şekilde dağıtılması ve her başvurunun detaylı biçimde incelenmesi için gerekli altyapının hazır olduğunu belirtti.

Uyarı: Sahte Siteler ve Linklere Dikkat

PTT, yardım programı kapsamında resmî başvuruların yalnızca PTT şubelerinden yapılabileceğini duyurdu. Vatandaşların sosyal medyada dolaşan sahte linklere, mesajlara veya internet sitelerine itibar etmemeleri istendi.