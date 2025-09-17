Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Yozgat merkezde bulunan arsalarını açık ihale yöntemiyle satışa sunuyor. İhaleler 30 Eylül – 2 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yozgat’ta 11 Taşınmaz Satışa Çıkıyor

PTT AŞ Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan Yozgat merkez ilçesi Yenicami 2. Mıntıka’daki 11 taşınmaz, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle satışa sunulacak. Satışa çıkarılan arsaların yüzölçümleri 170 metrekare ile 540 metrekare arasında değişirken, muhammen bedelleri 885 bin lira ile 2 milyon 800 bin lira arasında belirlendi.

İhaleler 30 Eylül’de Başlayacak

Satış ihaleleri 30 Eylül 2025’te başlayacak ve 2 Ekim 2025’e kadar devam edecek. İhaleler PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.

Her taşınmaz için son teklif verme süresi, belirtilen ihale tarih ve saatinde sona erecek. Katılımcıların teklifleriyle birlikte taşınmazların muhammen bedelinin yüzde 10’u oranındaki geçici teminatı yatırmaları gerekiyor.

Doküman Bedeli 10 Bin Lira

İhalelere katılacak olanların, satış şartnamesi ve teklif mektubu örneğini 10 bin lira karşılığında PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı’ndan temin etmeleri zorunlu olacak. Bedel, Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi’ndeki PTT hesabına yatırılacak.

Gerekli Belgeler

İhaleye katılmak isteyenlerden kanuni ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı sureti, imza beyannamesi, geçici teminat makbuzu ve şartname gibi belgeler istenecek. Tüzel kişilerden ayrıca Ticaret Sicil Gazetesi ve imza sirküleri de talep edilecek.

Tapu Harcının Yarısını PTT Karşılayacak

Satış sonrası tüm masraflar alıcıya ait olacak. Ancak tapu devrinden kaynaklanan harç bedelinin yarısı PTT AŞ tarafından ödenecek. Taşınmazların satışında uygulanacak KDV oranı ise mevcut mevzuata göre yüzde 10 olacak.

PTT, İhaleyi İptal Edebilir

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 180 gün olacak. PTT AŞ, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi olmaksızın, ihaleyi yapıp yapmamakta veya iptal etmekte serbest olacak.