PTT'nin bu yıl personel alımı yapıp yapmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, PTT'de çalışmayı düşünen adaylar, alım süreci ve tarihleriyle ilgili detayları öğrenmek için PTT’nin resmi duyurularını yakından izlemeye devam ediyor. Personel alımına dair herhangi bir duyuru yapıldığında, en güncel bilgileri bu haberden öğrenebilirsiniz.

PTT KPSS’SİZ PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT, personel alım sürecini genellikle resmi internet sitesi ve iştiraklerinin siteleri üzerinden duyuruyor. Ancak, şu ana kadar yapılan incelemelerde, 2024 yılı için 10 bin personel alımına dair herhangi bir bilgi veya duyuruya rastlanmamıştır. PTT'nin resmi web sitesi üzerinden yapılacak duyurular yakından takip edilmelidir.

PTT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

PTT'ye iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, ilk olarak PTT’nin resmi web sitesinde yer alan başvuru alanlarını tercih etmelidir. Adaylar, seçecekleri alana göre tek bir başvuru yapabilir ve başvuru sürecinde aldıkları puanlara göre değerlendirilmeye alınırlar. Ayrıca sınav için gerekli başvuru ücretini Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırarak süreci tamamlayabilirler.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

PTT, personel alımlarında özel ve genel başvuru şartlarını belirlemektedir. Henüz 2024 yılı için özel şartlar açıklanmamış olsa da, PTT’nin genel başvuru şartları aşağıdaki gibidir:

Türk Vatandaşı Olmak: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde çalışacaklar hariç olmak üzere, başvuru için Türk vatandaşı olma şartı aranmaktadır.

Yaş Şartı: Adayların, başvuru yılı itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Kamu Haklarından Mahrum Olmamak: Başvuru sahiplerinin kamu haklarından yasaklı olmaması gerekir.

Adli Sicil Kaydı: Kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar ve benzeri ağır suçlardan mahkum olmamak gerekmektedir.

Sağlık Şartları: Adayların, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamalıdır.

Eğitim Şartı: Adayların, atanacakları pozisyon için gerekli olan eğitim şartlarını taşıması gerekmektedir.

Emeklilik Durumu: Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak gerekmektedir.