PTT personel alımıyla ilgili detaylar, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 2024 yılında yapılacak personel alımlarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, PTT bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, “2024 PTT personel alımı ne zaman, şartları nelerdir?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

2024 PTT PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

Şu an için PTT'den personel alımı konusunda bir duyuru gelmedi. Ancak, alım yapılacağı takdirde bu bilgi resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır. PTT, genellikle personel alımlarını sınav ve mülakatlar aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

PTT KPSS’SİZ PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT, genellikle personel alımlarını kendi internet sitesi üzerinden duyurur ve başvuruları bu platformda kabul eder. Ancak, şu ana kadar 2024 yılı için KPSS’siz personel alımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

PTT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT iş başvurusu yapmak isteyen adayların öncelikle PTT'nin resmi web sitesini takip etmeleri gerekmektedir. Başvurular sırasında adaylar, tercih ettikleri alana göre tek bir seçim yapabilirler ve alınan puanlara göre değerlendirmeye alınırlar. Sınava katılacak adaylar, sınav ücreti ödemesini Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT personel alımı yaptığı durumlarda belirli genel ve özel şartları aramaktadır. Özel şartlar alım yapılacak pozisyona göre belirlenir, ancak genel şartlar genellikle şu şekildedir:

Türk Vatandaşı Olmak: Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, Türk vatandaşı olma şartı aranır.

Yaş Şartı: 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

Kamu Haklarından Yasaklı Olmamak: Kamu haklarından yoksun bırakılmamış olmak.

Adli Sicil Kaydı: Belirli suçlardan mahkûm olmamak.

Sağlık Şartları: Yurtiçinde ve yurtdışında görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Eğitim Şartı: Atanacağı pozisyon için belirlenen öğrenim şartlarını taşımak.