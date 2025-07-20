PTT, bünyesindeki iştiraki şirketler aracılığıyla evden çalışacak personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS puanı şartı aranmadan gerçekleştirilecek alımlarda, adayların büyük bölümü uzaktan çalışacak. Bazı pozisyonlarda ise dönemsel olarak ofisten çalışma da talep edilecek.
Başvurular internet üzerinden alınacak ve adayların başvuru öncesinde özgeçmiş oluşturarak müracaat etmeleri gerekiyor.
PTT’nin iştirakleri aracılığıyla yapılacak alımda dört farklı kadroda personel istihdamı planlanıyor. Açıklanan kadrolar ve başvuru şartları şu şekilde:
ERP Yazılım Geliştirici:
Mühendislik, bilişim, işletme veya ilgili bölümlerden mezun olmak
Yazılım geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl deneyim
ERP yazılım projelerinde (tercihen LOGO) aktif görev almış olmak
İlişkisel veri tabanı bilgisi, tercihen SQL deneyimi
İngilizce teknik literatürü anlayabilecek seviyede olmak
Takım çalışmasına yatkınlık, güçlü iletişim becerileri ve analitik düşünme yeteneği
Kıdemli Veritabanı Yöneticisi:
Bilgisayar mühendisliği veya benzeri bölümlerden mezun olmak
DBA olarak 5 yıl ve üzeri deneyim
SQL, MySQL, PostgreSQL gibi sistemlerde bilgi sahibi olmak
Veritabanı güvenliği ve yedekleme konularında deneyim
NoSQL veritabanı (MongoDB) bilgisi
Linux sistemlerinde kurulum ve betik yazma becerisi
Ağ ve Sistem Yöneticisi:
Bilgisayar Bilimi, Mühendislik, Bilgi Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak
Ağ protokolleri ve ağ donanımları konusunda bilgi
Windows ve Linux sunucu sistemlerinde deneyim
Sanallaştırma ve izleme araçlarına hakimiyet
Komut dosyası yazma bilgisi
İlgili sertifikalara sahip olmak tercih sebebi
DevOps Mühendislik Yöneticisi:
Bilgisayar Bilimleri veya ilgili alanlarda lisans derecesi
DevOps ve bulut sistemlerinde en az 5 yıllık deneyim
Liderlik pozisyonunda en az 3 yıl tecrübe
AWS, Azure gibi platformlar ve Kubernetes konusunda uzmanlık
CI/CD süreçleri, güvenlik uygulamaları ve izleme araçlarında bilgi sahibi olmak
Takım yönetimi ve problem çözme becerileri
Personel alımı başvuruları, PTT’nin iştiraki PtteM’in resmi LinkedIn hesabı üzerinden yapılabilecek. Adayların platform üzerinden iş ilanları bölümünden özgeçmiş oluşturarak başvuruda bulunması gerekiyor.