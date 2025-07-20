PTT, bünyesindeki iştiraki şirketler aracılığıyla evden çalışacak personel alımı yapacağını açıkladı. KPSS puanı şartı aranmadan gerçekleştirilecek alımlarda, adayların büyük bölümü uzaktan çalışacak. Bazı pozisyonlarda ise dönemsel olarak ofisten çalışma da talep edilecek.

Başvurular internet üzerinden alınacak ve adayların başvuru öncesinde özgeçmiş oluşturarak müracaat etmeleri gerekiyor.

PTT’nin iştirakleri aracılığıyla yapılacak alımda dört farklı kadroda personel istihdamı planlanıyor. Açıklanan kadrolar ve başvuru şartları şu şekilde:

ERP Yazılım Geliştirici:

Mühendislik, bilişim, işletme veya ilgili bölümlerden mezun olmak

Yazılım geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl deneyim

ERP yazılım projelerinde (tercihen LOGO) aktif görev almış olmak

İlişkisel veri tabanı bilgisi, tercihen SQL deneyimi

İngilizce teknik literatürü anlayabilecek seviyede olmak

Takım çalışmasına yatkınlık, güçlü iletişim becerileri ve analitik düşünme yeteneği

Kıdemli Veritabanı Yöneticisi:

Bilgisayar mühendisliği veya benzeri bölümlerden mezun olmak

DBA olarak 5 yıl ve üzeri deneyim

SQL, MySQL, PostgreSQL gibi sistemlerde bilgi sahibi olmak

Veritabanı güvenliği ve yedekleme konularında deneyim

NoSQL veritabanı (MongoDB) bilgisi

Linux sistemlerinde kurulum ve betik yazma becerisi

Ağ ve Sistem Yöneticisi:

Bilgisayar Bilimi, Mühendislik, Bilgi Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak

Ağ protokolleri ve ağ donanımları konusunda bilgi

Windows ve Linux sunucu sistemlerinde deneyim

Sanallaştırma ve izleme araçlarına hakimiyet

Komut dosyası yazma bilgisi

İlgili sertifikalara sahip olmak tercih sebebi

DevOps Mühendislik Yöneticisi:

Bilgisayar Bilimleri veya ilgili alanlarda lisans derecesi

DevOps ve bulut sistemlerinde en az 5 yıllık deneyim

Liderlik pozisyonunda en az 3 yıl tecrübe

AWS, Azure gibi platformlar ve Kubernetes konusunda uzmanlık

CI/CD süreçleri, güvenlik uygulamaları ve izleme araçlarında bilgi sahibi olmak

Takım yönetimi ve problem çözme becerileri

Personel alımı başvuruları, PTT’nin iştiraki PtteM’in resmi LinkedIn hesabı üzerinden yapılabilecek. Adayların platform üzerinden iş ilanları bölümünden özgeçmiş oluşturarak başvuruda bulunması gerekiyor.