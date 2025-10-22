Yozgat PTT Baş Müdürü Murat Budak, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT AŞ)’nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kurumun iki asırlık geçmişi boyunca kesintisiz hizmet sunarak Türkiye’nin iletişim altyapısında önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Budak, PTT AŞ’nin posta ve kargodan lojistiğe, bankacılık hizmetlerinden e-ticarete ve filateliye kadar geniş bir alanda vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını ifade etti. “PTT, köklü geçmişi ve tecrübesiyle değişen ve dönüşen müşteri ihtiyaçlarına yanıt vererek ülkemizin dört bir yanında hizmet sunmaya devam ediyor” dedi.

Baş Müdür Budak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren PTT’nin, teknolojiyi yakından takip ederek ve dijital dönüşümü entegre ederek hizmetlerini sürekli geliştirdiğini kaydetti. Budak, “Çevre dostu uygulamalarımızla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. 185 yıllık tecrübemizle posta ve haberleşme hizmeti sunmanın ötesinde, Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Budak, PTT AŞ Genel Müdürü Dr. Hakan Gülten’in mesajına da atıfta bulunarak, “Teşkilatımızın kuruluşundan bugüne emek veren ve ülkemizin dört bir yanında fedakârca görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hayatını kaybeden mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Birlik ve beraberlik içinde PTT’mizi yarınlara daha güçlü taşımaya devam edeceğiz” dedi.