İl Sağlık Müdürlüğü toplantısı salonunda Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak başkanlığında düzenlenen toplantıya Yozgat Muhtarlar Derneği, İl Emniyet Müdürlüğü, Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İŞKUR, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yozgat YEDAM, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ile birlikte Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanları katıldı.

Halk Sağlığı Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, 2023 yılı için Psikososyal Destek anlamında yapılması gerekenler istişare edildiğini ifade etti.

Dr. Mehmet Parlak yaptığı açıklamada; “Sağlıklı Hayat Merkezi çalışmalarının daha aktif nasıl yürütülebileceği ve merkeze devam eden danışanların tedavisine yönelik kurumlar arası işbirliği ile neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunabilmek amacıyla toplantının organize edildi” diye konuştu.

2023 yılı çalışma planının hazırlandığı toplantı sonunda üç ay sonra tekrar il koordinasyon kurulu toplantısı yapılmasına karar verildi. Alpaslan Demir