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İmam Hatip Okullarının açılış haftası münasebetiyle 16-17 Ekim 2023 tarihlerinde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisinde Ar-Ge ve Proje Uygulamaları kategorisinde Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu Türkiye 3’üncüsü oldu.

Düzenlenen ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Talim Terbiye Kurlu Başkan Yardımcı Mehmet Nezir Gül, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Daire Başkanları, üniversite rektörleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencileri katıldı.

Yozgat Ayşe Ilıcak İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Yasin Temoçin'in Teknoloji İnovasyon Çöplüğü (ÇİT) adlı projesi Din Öğretimi Genel Müdürlüğündeki projeler içinde Türkiye genelinde ilk 50 proje arasına girerek AR-GE ve Proje Uygulamaları kategorisinde ilk üçe girip büyük başarı elde etti.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, ödüllerini almak üzere Ankara'da gerçekleştirilen programa katılan Okul Müdürü İdris Çetin ve Öğretmen Yasin Temoçin'i tebrik etti. (Haber Merkezi)