Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Merkez Çapanoğlu Mahallesi’ne yapılan 4 derslikli Mevlana Anaokulu 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında çocukların hizmetine sunulacağını söyledi.

“Her şey yarınlarımız, göz aydınlığımız çocuklarımız için” diyen Vali Özkan, çocukların daha ferah ve daha güzel binalarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla çalışmalara devam ettiğini dile getirdi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın daha ferah ve daha güzel binalarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla ilimiz merkez Çapanoğlu Mahallesi’ne yaptığımız 4 derslikli Mevlana Anaokulu 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılında çocuklarımızın hizmetine sunulacak. Bu güzide eğitim yuvamızın ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her şey yarınlarımız, göz aydınlığımız çocuklarımız için” ifadelerini kullandı.