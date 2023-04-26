Siyah Nokta ekibi hazırlamış oldukları proje ile TEKNOFEST’e katılacaklar.

Akdağmadeni Kazım Karabekir Fen Lisesi Okulunda öğrenim gören öğrenciler tarafından oluşturulan Siyah Nokta ekibihazırladıkları proje ile TEKNOFEST’te ter dökecek.

Siyah Nokta ekibi TEKNOFEST’e katılmadan önce Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz'u ziyaret etti.

Turizm Teknolojileri kategorisinde 2023 TEKNOFEST Türkiye finallerine katılacak olan Kazım Karabekir Fen Lisesi Okul Takımı Siyah Nokta ekibi Kaymakam Fatih Topuz'u ziyaret etti.

Kaymakam Fatih Topuz, öğrencilerin hazırlamış olduğu proje hakkında bilgi alarak TEKNOFEST Türkiye finallerinde kendilerine başarılar diledi.

SON TEKNOLOJİLER TEKNOFEST’TE YARIŞACAK

TEKNOFEST’eTurizm Teknolojileri Yarışmasında da turizm alanında fark yaratacak, yeni fikirlerin çıkış noktası olacak projeler mücadele ediyor.

Turizm Teknolojileri Yarışması'nda katılımcıların zengin kültür, turizm imkânlarını ve faaliyetlerini akıllı, yenilikçi bilgi teknolojilerinden faydalanarak tanıtacakları birbirinden değerli çalışmalar yarışıyor.

Turizm Teknolojileri Yarışması kapsamında, yarışmacı adaylarından turizm ve kültür alanlarında teknoloji entegrasyonu ile öğrenilmesini, tanıtımını veya sahip olunan değerlerin farkındalığının artırılmasını, bu alanlarda kullanılan yöntem ve metodların geliştirilmesini sağlayacak ürünler hazırlamaları bekleniyor. Yarışmaya mobil yazılımlar, web yazılımları, prototip, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon gibi yazılım odaklı projeler kabul edilirken altı farklı tema sunuluyor. Yenilikçi kültürel tanıtım, yenilikçi turizm tanıtım, güvenli ve akıllı otelcilik, dijital kültür-turizm oyunları, arttırılmış gerçeklik ile desteklenmiş oyunlaştırma kurgusu ve turizm asistanından oluşan temalarla hazırlanacak projelerin turizm sektörümüze katma değer sağlaması hedefleniyor. Melike Aslı Arslan