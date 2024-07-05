Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ta eğitim yatırımları kapsamında sürdürülen projelerin bir bir tamamlandığını söyledi.

Vali Özkan, tüm çabalarının daha nezih ve modern ortamlarda çocukları geleceğe daha iyi hazırlayabilmek ve daha iyi bir nesil yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Boğazlıyan ilçemizde yaptığımız 8 derslikli anaokulu inşaatı tamamlanma aşamasına gelmiş olup, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde çocuklarımızın hizmetine sunulacaktır. Bu hizmetin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.