Bu kapsamda Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Korkmaz’ın “Alt Yürütücü” olarak yer aldığı TÜBİTAK “1003-Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında sunulan “Bakır, Bor Bazlı Biyonanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Kitosan Yardımıyla Çilek ve Kiraz Meyvelerinin Muhafaza Performansının Artırılması” başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Üyesi Doç.Dr. Onur Saraçoğlu’nun “Yürütücü” olarak yer aldığı projede Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Temel Bilimler ve Sağlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nesrin Korkmaz ile Tarım ve Orman Bakanlığı, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsünden Dr. Sirel Canpolat “Alt Yürütücü” olarak yer aldı. Proje yaklaşık 950.000,00 TL bütçe ile desteklenmeye değer görüldü.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK “1003-Tarımsal Araştırmalar Ortak Çağrısı Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında projesi kabul edilen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nesrin Korkmaz’ı tebrik ederek şunları söyledi: “Üniversite olarak bilimsel çalışmalara ve TÜBİTAK projelerine büyük önem veriyoruz. İhtisas Üniversitesi olmanın sorumluluğu ile akademisyenlerimizin hazırladıkları pek çok TÜBİTAK projesi kabul gördü ve görmeye devam ediyor. Farklı alanlarda yaptıkları çalışmalarla üniversitemize değer katan akademisyenlerimiz bizleri gururlandırmaktadır. Kazanılan her bir başarı, Üniversitemizin kararlılıkla yürüttüğü marka üniversite olma çıtasını bir adım daha yükseltmektedir. Projede emeği geçen akademisyenimizi ve diğer akademisyenleri tebrik ediyor, nice başarılı çalışmalara imza atmalarını temenni ediyorum” dedi. Haber Merkezi