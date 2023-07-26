PROJELER HAYATA GEÇECEK!

Yozgat’a 307 projenin yapılacağı aktarılan toplantıda, toplam proje bedellerinin ise 41,4 milyar lira olduğu bildirildi.

Vali Ziya Polat başkanlığında yapılan toplantıya, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, kurum müdürleri, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları katılım sağladı.

Toplantıda 2023 yılı 2'nci 3 aylık dönemde yapılan yatırımlar konuşularak değerlendirilmesi yapıldı.

Kurum ve kuruluş müdürleri 2023 yılının 2’nci dönem sonu itibariyle yatırımları hakkında bilgi sundu.

PLAJ TALİMATI VERDİ

Müdürlerin bilgilendirmesi esnasında Vali Ziya Polat, vatandaşın isteklerini müdürlere ileterek konular hakkında araştırma yapılmasını istedi.

Çekerek Barajı ziyaretinde vatandaşların plaj isteğinde bulunduğunu dile getiren Vali Polat, Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürü Köksal Bura Çelik’ten Çekerek Barajına plaj yapılması konusunun araştırılmasının talimatını verdi.

Ayrıca Polat, Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Bülent Büyük’e Sorgun trafiğini rahatlatmak için Sorgun’a dokunmak gerektiğini söyledi.

YOZGAT’A 307 PROJE

Toplantıda konuşma yapan Vali Polat, “Yozgat’ımızda 307 projemiz uygulanmaktadır. Toplam proje bedelimiz 41,4 milyar lira geçmiş yıllarda harcama 10,9 milyar lira, 2023 yılı ödeneğimiz 5,9 milyar lira, şuana kadar harcanan para 1,8 milyar lira, 2022 yılında da 2 buçuk milyar lira harcanmıştır. Projelerimiz 26 adeti tamamlandı, 194 adet devam ediyor, 47’si ihale aşamasında, 39 projemiz ise başlaması için çalışmalar devam ediyor. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özellikle koordinasyon gerektiren konularda değerlendirmeler yapacağız” ifadelerini kullandı.

YOZGAT PROJELERİ VE YATIRIM BEDELLERİ

2023 yılı 2'nci 3 aylık dönemde yapılan yatırımlar hakkında genel olarak verilen bilgide, “Genel bütçe ve mahalli idare yatırımları olarak: Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 22,457 milyar lira proje bedelli 44 adet proje, tarım sektöründe 14,123 milyar lira proje bedelli 104 adet proje, enerji sektöründe 352 milyon lira proje bedelli 7 adet proje, eğitim sektöründe 2,305 milyar lira proje bedelli 59 adet proje, sağlık sektöründe 201 milyon lira proje bedelli 8 adet proje, turizm sektöründe 283 bin lira proje bedelli 1 adet proje, diğer kamu hizmetleri ve iktisadi sektöründe 188 milyon lira proje bedelli 8 adet proje olmak üzere diğer kamu hizmetleri ve sosyal sektöründe 1,853 milyar lira proje bedelli 76 adet proje 41,380 milyar lira proje bedelli toplam 307 proje uygulanmaktadır. Projelerin 2023 yılı ödeneği 5,922 milyar lira olup, 2023 Yılı 2’nci dönem sonu itibariyle: Ulaştırma ve haberleşme sektöründe 1,188 milyar lira, tarımda 171 milyon lira, enerjide 0 lira, eğitimde 170 milyon lira, sağlıkta 10 milyon lira, turizmde 76 bin lira olmak üzere, diğer kamu hizmetleri ve iktisadi sektöründe 37 milyon lira olmak üzere, diğer kamu hizmeti ve sosyal sektöründe 248 milyon lira, 1,824 milyar lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 30,84'dir. 307 projeden; 26 adedi tamamlanmış, 194 adet projede çalışmalar devam etmekte, 47 proje ihale aşamasında, 39 projeye ise başlanılamamıştır olup 1 proje tasfiye edilmiştir” denildi. Zekiye Doğan/Melike Aslı Arslan