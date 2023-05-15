Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması "Bölge Sergisine" Yozgat’tan 12 proje davet edildi.

70 BAŞVURU YAPILDI

Ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalar devam ediyor.

TÜBİTAK tarafından 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması sonuçları belirlendi.

Yarışmaya Yozgat genelinden 70 başvuru yapıldı.

22-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan "Bölge Sergisine" ise Yozgat’tan 12 proje davet edildi.

YAZICI BAŞARILAR DİLEDİ

Yapılan davetin üzerine Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, açıklama yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı açıklamasında, “TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Çeşitli alanlarda 70 Proje ile başvuru yaptığımız ve 22-23 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan ‘Bölge Sergisine’ ilimizden 12 proje davet edildi. Bölge sergisine katılacak tüm öğrenci ve danışman öğretmenlerimize başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Müdür Yazıcı, TÜBİTAK yarışmalarının; öğrencileri, bilimsel yöntemlerle proje hazırlamaya teşvik ederek, hem akademik gelişimlerine hem de kişisel becerilerine önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Bu sayede düşünen, üreten ve yeni yöntemler kullanarak bilgi ve fikirlerini çoğaltan öğrencilerin, gelecek için umut vaat ettiğini bildirdi.

SARIKAYA’DAN BÜYÜK BAŞARI

TÜBİTAK 2204-B proje yarışmasında Sarıkaya Azapbaşlı Şehit Hasan Basri Kayaaltı İlköğretim Kurumu Fen Bilimleri Öğretmeni Davut Erdal ve Hisarbey Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Saniye Erdem tarafından hazırlanan projeler, Kayseri'de gerçekleşecek bölge finallerine davet edildi. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşılan açıklamada, “Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve idarecilerimizi kutlar, bölge finallerinde başarılar dileriz” denildi. Melike Aslı Arslan