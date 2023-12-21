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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun'dan Sarp'a kadar uzanan hızlı tren projesini hayata geçireceklerini duyurduktan sonra proje çalışmaları hızla devam ediyor.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, Karadeniz'i boydan boya kesen demiryolu projesini başlatma kararı aldıklarını belirtti. 513 kilometrelik bu projenin tamamlandığında, Trabzon-Sarp arasındaki seyahat süresinin 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasının 2 saate ve Trabzon-Ankara arasının ise 4,5 saate düşeceğini ifade etti. Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren projesinin detaylarını paylaşan Bakan Karaismailoğlu, bu hat sayesinde Trabzon ile Samsun arasındaki seyahat süresinin 2 saate ineceğini vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, hedeflerinin büyük olduğunu ve bu doğrultuda planlamaları gerçekleştirdiklerini belirterek, yazılı bir açıklama yaparak proje detaylarına dair bilgi verdi. Toplamda 513 kilometre uzunluğundaki Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren hattının merkezinin Trabzon olacağını aktaran Karaismailoğlu, projenin önemine vurgu yaptı.