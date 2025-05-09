Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) Genç Girişimciler Topluluğu (GGT) tarafından yürütülen "Gençlerin Gözünden Yerelde Girişimcilik Potansiyeli Yozgat" projesinin beşinci etabı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2024 yılı 2. başvuru dönemi kapsamında desteklediği proje çerçevesinde düzenlenen etkinliklerden, üniversitenin farklı bölümlerinde öğrenim gören 32 genç yararlandı.

YOBÜ Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Genç Ofis’te gerçekleştirilen beşinci oturuma öğrenciler, proje koordinatörü YOBÜ GGT Başkanı Ayşe Uçar, topluluk akademik danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yetkililer katıldı.

Proje kapanış oturumunda öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje sürecinde öğrencilerin yaptıkları bireysel okumalardan özet bilgileri paylaşmalarını istedi.

Böyükata, "Öğrenciler stres ve baskı altında çalışma becerilerini geliştirmeliler. Bu ötelenecek bir şey değildir. Her genç kendince bir konu üzerinde yorulmalıdır. İleride ne olacağından öte ne yapacağını düşünmeli ve yapmayı hayal ettiği şeyler için yorulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Proje etkinliklerine katılan öğrenciler, farklı bölümlerden insanlarla bir araya gelme fırsatı bulduklarını, iş planı hazırlamayı öğrendiklerini ve girişimcilik konusunda yeni bilgiler edindiklerini belirttiler.

SWOT analizinden girişimcilik stratejilerine kadar geniş bir yelpazede eğitim aldıklarını ifade eden gençler, proje süresince takım çalışması ve iletişim becerilerinin geliştiğini, araştırmacı bir bakış açısı kazandıklarını vurguladılar.

Proje kapanışında, YOBÜ GGT Başkanı Ayşe Uçar, projeye destek veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz ise gençlerin gelişimlerini destekleyen bu tür projelerin önemine değinerek, proje koordinatörü Ayşe Uçar ve Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya plaket takdim etti.