24 derslikli modern okul binası, tam donanımlı 4 atölye, 200 öğrenci kapasiteli pansiyon ve spor salonuyla dikkat çeken okul, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilere ferah, teknolojik ve çağdaş bir eğitim ortamı sunacak.

Yeni okul binasında, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamalı olarak geliştirebileceği 4 farklı atölye yer alıyor. Bu atölyeler, mesleki becerilerin yerinde ve etkin biçimde kazandırılmasını amaçlıyor. Modern teknolojilerle donatılan bu alanlar sayesinde gençlerin mesleki yetkinlikleri artırılacak.

Kampüs içerisinde yer alan 200 kişilik pansiyon binası ile şehir dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca spor salonu da gençlerin fiziksel gelişimine katkı sağlayacak şekilde tasarlandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Amacımız; gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, onlara modern atölyelerde uygulamalı eğitim imkânı sağlamak ve nitelikli bir mesleki eğitimle donatmaktır. Bu modern eğitim kampüsünün ilimize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.