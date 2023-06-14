Orman Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıda 13 Haziran günü başlayan 16 Haziran'a kadar sürecek toplantılarda 2022 yılında sonuçlanan ve ara sonucu alınan 28 proje masaya yatırılacak.

Orman Genel Müdürü hemşehrimiz Bekir Karacabey başkanlığında yapılan toplantıda, Genel Müdürlüğümüzün AR-GE politikaları doğrultusunda kurumsal ve sektörel araştırma kapasitemizi güçlendirmek amacıyla Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüklerince hazırlanan ve 2022 yılında sonuçlandırılan araştırma projeleri ele alındı.

Enstitüler ve daire başkanlıkları kanalıyla yürütülen AR-GE çalışmalarının ormancılık alanında yadsınamaz olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu belirten Genel Müdürü Karacabey, şu şekilde konuştu; “Dünya ölçeğinde ormancılık araştırmalarına olan ihtiyaç giderek artmakta, aynı zamanda çeşitlenmekte ve karmaşıklaşmaktadır. Bilim ve teknolojide ilerleme durumu ile ülkelerin kalkınma düzeyleri arasında güçlü bir ilişki olduğu ve yeniliklerin 21. yüzyıl ekonomilerinin motoru olacağı da açıktır. Bu koşullarda ülkemizin ormancılık kurumu olarak AR-GE bakımından kurumsal kapasitemizi geliştirmek önceliklerimiz arasındadır. Genel Müdürlüğümüzün gayretleri ve başarılarında kurumsal tarihimiz içerisinde 1952 yılından bu yana 71 yıldır hizmet veren ormancılık araştırma enstitülerinin de büyük payı bulunmaktadır. Üniversiteler ve araştırma birimlerimizle birlikte, bugün geldiğimiz noktada, teorisinden pratiğine büyük bir bilgi birikimi elde edilmiştir. Yine bugün uygulamada sahip olduğumuz bilgi ve mesleki başarılarımızın temelleri geçmişteki araştırma çalışmalarının sonuçlarına dayanmaktadır. Bu nedenle bilgi birikimimizde AR-GE faaliyetlerinin önemi tartışılamaz" diye konuştu.

Karacabey, “Ülkemizde modern ormancılığa geçilmesiyle birlikte, Ormancılık uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümüne katkı sağlamak ve yeni teknik ve yöntemler geliştirmek amacıyla, 1952 yılında başlayan ormancılık araştırma faaliyetleri, günümüze kadar gelişerek çalışmalarını sürdürüyor. Ormancılık Araştırma Enstitüleri, farklı zamanlarda farklı isim ve organizasyonlar şeklinde 71 yıldan beri yürüttükleri araştırma çalışmaları ile ormancılık alanında önemli hizmetler vermeye devam ediyor. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 9 bölgesel, 3 Türkiye genelinde konu bazlı olmak üzere 12 Ormancılık Araştırma Enstitüsü; araştırma faaliyetini sürdürüyor” dedi.

23 ADET PROJE SONUCA ULAŞTI

Karacabey, “Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerince yürütülen ve 2022 yılında sonuçlandırılan araştırma projelerinin sonuç raporları, öncelikle Enstitü Müdürlükleri Teknik Kurullarında ön bilimsel değerlendirmeden geçirildikten sonra, 12 Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden araştırmacıların, Genel Müdürlüğümüz ilgili daire temsilcilerinin, Bakanlığımızın ilgili birimlerinin, üniversitelerden ilgili akademisyenlerin, ilgili diğer kamu kurumları temsilcilerinin katılımıyla uzmanlık bazında oluşturulan "Araştırma İhtisas Grupları (AİG)" ında bilimsel olarak görüşülüp değerlendirildi. Başlangıçtan günümüze kadar, enstitülerin hazırlamış olduğu bin 23 adet proje sonuca ulaştı. 2023 yılı içerisinde 155 adet proje yürütülmekte olup, 24 adet projenin sonuç raporu ile 4 adet uzun süreli devam eden projenin ara sonuç raporu kabul edilerek ilgili daire başkanlıklarında çalışmaları başlanıldı” diye konuştu. Alpaslan Demir