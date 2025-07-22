Başkan Arslan, üç ay önce başlanan ve planlanan sürede tamamlanan akıllı kavşak projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projenin Yozgat’ta ilk olma özelliği taşıdığını belirten Arslan, “Şehrimize estetik bir görünüm katan bu kavşağın, trafik sıkışıklığını önleme noktasında da ne kadar faydalı bir çalışma olduğu ortaya çıktı” dedi.

Bazı kesimlerin iddialarının aksine vatandaşların kavşağı kısa sürede benimseyip kullanmaya başladığını vurgulayan Arslan, “Göbek kavşak ile akıllı kavşak arasındaki fark kısa sürede anlaşıldı. Hemşehrilerimiz yeni sistemi gayet güzel bir şekilde kullanıyor” ifadelerini kullandı.

“Çevre İllere İlham Kaynağı Olduk”

Yozgat’ta hayata geçirilen akıllı kavşak uygulamasının çevre il ve ilçeler için de örnek olduğunu belirten Arslan, “Bu çalışma hem Yozgat için bir ilk hem de diğer şehirler için ilham verici bir model oldu. Böyle güzel bir eseri şehrimize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.