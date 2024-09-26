Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla Çekerek Kamile Akbay İlkokulu'nun çocukların hizmetine sunulduğunu açıkladı.

Vali Özkan, 16 derslikten oluşan bu yeni eğitim yuvasının ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, önemli bir eğitim yatırımı olduğunu vurguladı.

Özkan, yaptığı açıklamada, “Bu güzide eğitim yuvamızın ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve tüm destekçilere şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Özkan, “Yeni okul, ilçedeki eğitim altyapısına büyük katkı sağlayarak, öğrencilere modern bir eğitim ortamı sunacak” dedi.