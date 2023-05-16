Proje kapsamında, Akdağmadeni İlçe Müftülüğü tarafından Akdağmadeni Namık Kemal ortaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Namık Kemal ortaokulu öğrencileri 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda götürülerek, bisiklet turu, bisiklet yarışı ve koşu yarışması düzenlendi.

KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİLER

İlçe Müftülüğü tarafından konu ile alakalı yapılan açıklamada, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi kapsamında Namık Kemal ortaokulu öğrencileri ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda buluştuk. Bisiklet turu, bisiklet yarışı, öğrenciler arasında koşu yarışması düzenlendi. İkramlarla birlikte etkinlik sona erdi. Emeği geçen Ümit Koçyiğit ve Ömer Şen Hocalarımıza teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Oldukça keyifli zaman geçiren öğrencilere İlçe Müftülüğü tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

PROJE İLE NE AMAÇLANIYOR?

Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesi ile gençlerin manevi dünyalarına etkin bir dokunuş yapılması hedefleniyor.

Proje kapsamında milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren ve kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımını insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, aklı selim, kalbi selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Melike Aslı Arslan