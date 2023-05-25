İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Pınar Özmen’in yürütücülüğünü yaptığı "Kırsal Kalkınmada Evlilik Bağıyla Gelen Düzenli Göçün Rolü: Yozgat’ta Faslı Kadınlar Örneği” başlıklı proje TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında kabul edilerek, destek almaya hak kazandı.

Projede Dr. Alper Ekmekcioğlu, Öğretim Görevlisi Ogün Burhan Aydın, Arş. Gör. Pelin Sultan Kara Araştırmacı olarak görev yapacak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, üniversitemizde gerek akademisyenlerimiz gerekse öğrencilerimizin proje üretme kültürünün her geçen gün yaygınlaşarak devam etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

TÜBİTAK tarafından destek alan projelerin toplumsal hayata önemli katkı sunduğunu ve bu tür projelerin artarak devam edeceğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yaşar Pınar Özmen’i yürütücülüğünü üstlendiği projeden dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Haber Merkezi