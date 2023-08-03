Tarım ve hayvancılık alanında farkındalık yaratmak için “Permakültür Sürdürülebilir Tarım” adıyla sürdürülebilir bir tarım projesi başlattıklarını söyleyen Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, şimdide bu projeyi desteklemek için “Mini Bahçem Yetiştirme Kiti” hazırladıklarını duyurdu.

Özellikle şehirlerde balkon, teras, bahçe gibi değerlendirilebilir alanlarda herkesin sebze ve meyvesini yetiştirmesini sağlayan bir tarım modelini aşılamak için başlattıkları projenin 81 ilde uygulandığını belirten Ülkü Ocakları İl Başkanı İrfan Şahbaz, projenin daha kolay hayata geçmesi için şimdi de “Mini Bahçem Yetiştirme Kiti” hazırladıklarını bildirdi.

Konu ile ilgili açıklamada da bulunan Başkan Şahbaz, “Ülkü Ocakları olarak başlattığımız Permakültür Sürdürülebilir Tarım Projemiz kapsamında çocuklar için ‘Mini Bahçem Yetiştirme Kiti’ hazırladık. Çocuklarımız, Mini Bahçem Yetiştirme Kiti sayesinde toprakla buluşup, sürdürülebilir bir gelecek için tarımla büyüyecek. Sebze ve meyve yetiştirmeyi öğrenecekler. İl ve ilçe ocaklarımızdan Mini Bahçem Yetiştirme Kitini temin edebilirsiniz” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan