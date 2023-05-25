İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, il geneli köylerinde, içme suyunun köy hanelerine ulaştırılması terfili (elektrikli) sistemler ile karşılandığını ifade etti.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Başkan Nazlı; “Elektrik enerjisi elektrik dağıtım şirketi tarafından faturalı olarak sağlanmakta ve bu fatura köy halkına yansıtılmaktadır. 2023 yılı başına kadar toplamda sadece 14 köyümüz GES’ten (Güneş enerji sistemi) yararlanmaktadır. Artan enerji maliyetleri sonucu köyde yaşayan vatandaşlarımızın bu maliyetleri karşılamakta zorlandığını tespit etmemiz sonucu, sadece 2023 yılı içerisinde yapılmak üzere il genelinde 32 köyümüz programlanmış ve vatandaşlarımızın elektrik giderlerinin GES ile ortandan kaldırılması hedeflenmiştir. Örnek verecek olursak Osmanpaşa köyümüzde yıllık ortalama fatura bedeli 250 bin lira ve Çalatlı Köyümüzde ise 180 bin lira. Bu çalışmalar sonucunda ilimiz merkez ilçesinde Osmanpaşa ve Çalatlı köylerinde (GES) sistemleri kurulmuş olup aktif şekilde çalışmaya başlamıştır. Bu sayede bu iki köyümüzde vatandaşlarımızın içme suyu elektrik maliyeti tamamen ortadan kalkmıştır. İdaremizce yapılan bu yatırım ile ilk yatırım maliyeti neredeyse iki sene içerisinde karşılanmış olmaktadır. Ayrıca Merkez ilçemizde Dambasan ve Esenli köylerimizde de tüm çalışmalar tamamlanmış, ihalesi yapılmış ve sözleşmeler imzalanmış, 1 ay içerisinde bu iki köyümüzün de GES ile tanışması sağlanmış olacaktır. 2023 yılında bu çalışmalarımız ile ilimiz genelinde çalışması yapılan 32 köyümüzün tamamını GES ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda toplamda kurulan ve kurulmakta olan toplam kurulu gücümüzün yaklaşık 1 MW olacaktır” ifadelerine yer verdi. Alpaslan Demir