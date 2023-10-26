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Sorgun Araplı İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmeye layık görülen "Kalemin Kağıda Aks-ı Sadası Projesi"nin açılış programı gerçekleştirildi.

Programa Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın başta olmak üzere birçok davetli katıldı.



Okul Müdürü Saffettin Alan, projenin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme yaparak, Kaymakam Aydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak'a proje kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan tabloları hediye etti.

Sorgun Araplı İmam Hatip Ortaokulu'nun "Kalemin Kağıda Aks-ı Sadası" adlı projesi, ülke genelinde desteklenmeye hak kazanan 112 projeden biri oldu.



Bu proje çerçevesinde öğrencilere, resim ve dijital içerik üretme konusunda kurslar verilerek öğrencilerin kültür ve sanat alanında yetenek kazanmaları hedefleniyor. Bu amaçla Araplı İmam Hatip Ortaokulu'nda bir resim atölyesi kuruldu ve kurs faaliyetleri başladı. Proje faaliyetleri için Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından okula toplam 50 bin lira hibe verildi.