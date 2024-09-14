Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, teknolojinin gelişmesi yetişkin insanların yaşam ve çalışma koşullarını değiştirdiği gibi çocukların da oyun şekillerini değiştirdiğini söyledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Vali Özkan, “Eskiden hemen hemen her sokakta koşup zıplayan çocuklar, artık evlerinde saatlerce bilgisayar ya da tablet başında beden gücü harcamadan vakit geçiriyor. Gelişim çağındaki çocukların maruz kaldığı hareketsiz yaşam başta obezite olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Geleneksek oyunlar, çocukların hem kültür ve gelenek kodlarını tekrarlıyor hem de farklı kültürlere aşinalık kazanarak gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca çocuklar oyun oynarken; oyunların eğitsel, toplumsal ve ahlaki değerinden de faydalanmış olur. İşte bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu "Unutulan Çocuk Sokak Oyunları Projesi" kapsamında Yozgat Belediyesi'nin de katkılarıyla Çocuk Sokağı’nda koruma altındaki çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatıldı. Çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirmeleri, akranlarıyla doğru bir şekilde kaynaşmaları, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesi, öz duyarlılığa teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla unutulmaya yüz tutmuş çocuk sokak oyunları yeniden yaşatıldı” ifadelerini kullandı.