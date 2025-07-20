Projeye ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek ve vatandaşların sürece katılımını sağlamak amacıyla Dr. Sadık Ahmet Parkı içerisindeki toplantı salonunda geniş katılımlı bir “Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıya Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan başta olmak üzere, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Doğruyol, mahalle muhtarları, teknik ekipler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye tarafından yürütülen sunumda, projenin hedefleri, teknik ayrıntıları ve uygulanacak adımlar hakkında kapsamlı bilgi verildi.

15 Kilometrelik Hat, Modern Altyapı Ve Sağlıklı Su Temini

Belediye Başkanı Fatih Arslan toplantıda yaptığı açıklamada, ilçenin kronikleşen içme suyu ve kanalizasyon altyapısı problemlerini çözecek nitelikteki bu projenin yalnızca bugünü değil, Yerköy’ün gelecek 50 yılını da garanti altına alacağını belirtti.

Proje kapsamında:

Yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa edilecek,

Eskiyen, sağlıksız ve yetersiz altyapı modern sistemlerle değiştirilecek,

Hattın geçtiği güzergâhlarda yeni parke yol yapımı da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Arslan, bu kapsamlı altyapı hamlesinin yalnızca fiziksel iyileştirme olmadığını, aynı zamanda vatandaşın yaşam konforunu doğrudan artıracak bir dönüşüm süreci olduğunu vurguladı.

“Görüşlerinize Değer Veriyoruz”

Toplantının en dikkat çeken yanlarından biri, belediyenin projeye halkı doğrudan dahil etme kararlılığı oldu. Vatandaşlar toplantı boyunca projeye dair merak ettikleri konuları yetkililere yöneltme imkânı buldu. Görüş, öneri ve eleştiriler dikkatle dinlenerek kayıt altına alındı.

Başkan Arslan, “Yerköy’ün geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Yalnızca fiziki projelerle değil, vatandaşın fikirleriyle şekillenen bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Katılımınız bizim için çok kıymetli. Bu projenin her aşamasında halkımızı bilgilendirmeye ve süreçleri birlikte yürütmeye devam edeceğiz,” şeklinde konuştu.

“Adım Adım Daha Güçlü Bir Yerköy İçin Çalışıyoruz”

Konuşmasının devamında ilçeye yapılan yatırımların artarak süreceğini belirten Arslan, Yerköy’ün ihtiyaçlarını iyi bildiklerini ve bu doğrultuda planlı, sürdürülebilir ve kalıcı projelere odaklandıklarını söyledi. “Her adımda vatandaşımızın hayatına dokunacak işler yapıyoruz. Bu proje, Yerköy’ün altyapı geleceği için hayati bir adımdır. Daha modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Toplantı, karşılıklı soru-cevap bölümüyle sona ererken, vatandaşlar belediyenin şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.